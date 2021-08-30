РИАМО - 30 авг. В международном аэропорту Шереметьево в здравпунктах, проводящих ПЦР-тестирование на коронавирус, введена в эксплуатацию инновационная российская система обеззараживания воздуха «Поток», сообщает пресс-служба воздушной гавани.

24 стационарные автономные установки для обеззараживания воздуха разместились в здравпунктах действующих терминалов В, С и D.

Технология работы оборудования «Поток» основана на принципе физической инактивации опасных микробов и вирусов, в том числе вируса Covid-19. В результате функционирования устройства обеспечивается практически полное обеззараживание воздуха в помещении при соблюдении необходимых стандартов экологичности и безопасности. Разработка уникальна и запатентована отечественными учеными.

В Шереметьеве круглосуточно работают 8 пунктов экспресс-тестирования на Covid-19 в терминалах В, С, D, а также пункт вакцинации от коронавируса в терминале Е.

Российская система «Поток» также используется на орбитальных станциях, где обеспечивает микробиологическую чистоту и снижает уровень микробной обсемененности газовой среды на борту. Так, в 1995 году на орбитальной космической станции «Мир» российская разработка решила проблему размножения колоний плесневых грибов. А в 2009 году установка «Потока» была заказана компанией NASA на американский сегмент МКС. За неделю функционирования она уменьшила уровень плесневых грибов в воздухе до нуля (до применения устройства было зафиксировано десятикратное превышение допустимого уровня загрязнения).

«Поток» - единственная технология обеззараживания воздуха, установленная и применяемая на борту Международной космической станции.

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