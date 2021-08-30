РИАМО - 30 авг. Фонд защиты прав дольщиков Подмосковья планирует завершение строительства второго дома ЖК «Покровский» в Истре в конце 2022 года, сообщает пресс-служба организации.

Региональный фонд построит 8,5 тыс. квадратных метров жилой площади. Глава организации Вячеслав Бетин сообщил, что подготовка к завершению строительства ЖК идут с опережением сроков, утвержденных в дорожной карте.

«8 сентября 2021 года будет готов пакет документов, позволяющий нам организовать работу по подготовительному этапу строительства. На декабрь этого года в планах Фонда подписать договор на основной этап – строительно-монтажные работы. Таким образом, мы для себя ставим задачу завершить строительство объекта в октябре-декабре следующего года», - сказал Бетин.

Он также отметил, что исследования показали хорошую сохранность дома, строительство которого было заморожено весной 2019 года. Дом будут достраивать в 2 этапа, – подготовительный и основной. Такой подход позволит начать некоторые работы раньше, чем фонд получит положительное заключение экспертизы.

Еще Бетин рассказал, что компания благоустроит территорию ЖК. Будут построены современные рекреационные зоны, детские и спортивные площадки. Концепцию устройства территории адаптируют к потребностям жителей. Часть парковочных мест разместится возле домов, также будут гостевые парковки.

Ранее по решению Арбитражного суда Московской области от 19 мая 2021 года Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства региона были переданы все обязательства по достройке проблемного ЖК «Покровский». Из двух корпусов первый был достроен, а второй – заморожен в 2018 году на стадии готовности не более 45%. Стройку заморозили из-за банкротства предыдущей компании, - «Строительно-Инвестиционного Холдинга» в апреле 2019 года. Тогда 197 дольщиков не получили свои квартиры.