РИАМО - 30 авг. Министерство экологии и природопользования Московской области планирует до 2024 года установить в регионе 300 стационарных постов контроля качества атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба министерства.

«На сегодняшний день посты монтируются преимущественно в тех муниципалитетах, где зарегистрировано больше всего предприятий, состоящих в реестрах объектов негативного воздействия», – сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

По его словам, такие посты позволят установить контроль за соблюдением предприятиями разрешенного объема выбросов, а также выявить нарушителей законодательства по охране воздуха.

По расчетам министерства, принятые меры позволят в течение 2 лет сократить вредные выбросы в Подмосковье на 10%. Сегодня в Московской области установлено уже 65 таких постов.

Разин добавил, что в течение 2022 года заработает единая информационная система, которая будет показывать состояние атмосферного воздуха в муниципалитетах в режиме реального времени.

С начала года мобильные лаборатории Мособлэкомониторинга совершили порядка 1,2 тыс. отборов проб воздуха. По итогам рейдов возбуждено 150 дел об административных правонарушениях.