РИАМО - 30 авг. 10-летний мальчик выбежал на запрещающий сигнал светофора на регулируемый пешеходный переход у дома 14 по улице Шверника и был сбит автомобилем Ford Focus, сообщает пресса-служба столичной Госавтоинспекции.

Ребенок госпитализирован с гематомой головы.

Столичных родителей просят научить своих детей нормам безопасного поведения на дороге. Каждый день необходимо объяснять ребенку, что подобное поведение на проезжей части недопустимо и может привести к непоправимым последствиям.