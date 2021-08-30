РИАМО - 30 авг. Жители Подмосковья, участвующие в программе «Коммунальный бонус», чаще всего выбирают в качестве поощрения купоны Ozon, «Чистой линии», Frogogo и Burger King, сообщается на сайте МособлЕИРЦ.

«С мая партнерами программы стали 58 компаний. Это онлайн-кинотеатры, библиотеки и магазины, образовательные проекты, рестораны быстрого питания», – сообщил генеральный директор МособлЕИРЦ Олег Савельев.

С момента запуска программы «Коммунальный бонус», поддержанной правительством Московской области, определились лидеры спроса: десятки тысяч купонов выбраны у Ozon, «Чистой линии», Frogogo, Burger King и IVI.

Компании регулярно обновляют и улучшают свои предложения. Например, летнее предложение Burger King – воппер и сырные медальоны – уже третье, оно будет действовать до конца сентября. А в октябре появится новая версия купона.

«Выгода оплаты счетов через личный кабинет – не только в отсутствии банковской комиссии. Оплатив счета онлайн, клиенты МособлЕИРЦ получают купоны на скидки и подарки от программы «Коммунальный бонус». Держатели карт платежной системы «Мир», зарегистрированные в программе лояльности, получают кешбэк после каждой оплаты. И, наконец, с сентября снижается стоимость поверки счетчиков воды», – пояснил Савельев.

Ранее вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин сообщил, что только за этот месяц объем коммунального кешбэка за своевременную оплату жилищно-коммунальных услуг картой «Мир» увеличился почти в 4 раза и составил 5,3 млн рублей.

Кешбэк за ЖКУ: как работает программа «Коммунальный бонус»>>