РИАМО - 30 авг. На 30 км трассы А-108 на территории Дмитровского городского округа в понедельник в 17:30 произошло ДТП, в результате которого погибло 2 человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Легковой автомобиль Chevrolet выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen.

По предварительной информации, погибли водитель и пассажир Chevrolet. Еще два человека госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди них несовершеннолетняя девочка.

На месте работают сотрудники ДПС и скорая. Обстоятельства устанавливаются.