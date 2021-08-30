РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 авг. С начала текущего года в подмосковной Балашихе выявили 85 недостатков в содержании детских площадок, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

Территориальным отделом №11 Госадмтехнадзора ежедневно проводятся рейды по соблюдению правил и норм к состоянию и содержанию детских игровых площадок на территории городского округа.

В соответствии с требованиями областного законодательства, обслуживание детской игровой площадки включает в себя: мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий площадки, проверку и подтягивание узлов крепления, обновление окраски оборудования, смазку подшипников, обслуживание и восстановление ударопоглощающих покрытий и корректировку их уровня.

«С начала года сотрудниками отдела выявлено 85 недостатков, все устранены в срок. Нарушения устранены в городском округе Балашиха в микрорайонах Павлино, Кучино, Дзержинского и по другим адресам», - сказал начальник надзорного ведомства Олег Баженов.

Работа по проверке детских игровых площадок проводится регулярно и будет продолжена, так как требованиями законодательства Московской области установлен высокий уровень к безопасности детской игровой инфраструктуры. Сотрудники Госадмтехнадзора старательно следят за выполнением этих требований лицами, ответственными за состояние и содержание детских площадок.