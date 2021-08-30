РИАМО - 30 авг. В 2021-2022 учебном году к занятиям в Академии «Яндекса» приступят более 13 тыс. человек, увлекающихся сферой информационных технологий: школьники, студенты и молодые специалисты, сообщает пресс-служба компании.

«Мы развиваем Академию «Яндекса» так, чтобы увлеченные люди по всей стране с разным уровнем подготовки могли получить доступ к современному, ориентированному на практику и бесплатному IT-образованию», - сказала генеральный директор «Яндекс» в России Елена Бунина.

Бесплатный проект включает в себя лицей, школу аналитики данных и учебные программы, организованные в партнерстве с вузами.

В лицее Академии «Яндекса» пройти 2-летнее обучение программированию могут талантливые ученики 8-10 классов. Для этого им нужно с 30 августа по 10 сентября подать заявку на сайте проекта и успешно сдать тестирование. Далее абитуриентов ждет собеседование с преподавателями. В этом году в лицей поступили порядка 12 тыс. ребят из 160 городов России и Казахстана.

Выпускники школ могут получить IT-образование в университетах, сотрудничающих с компанией, среди них МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ. Там представлены совместные программы. Есть бакалавриат и магистратура. В 2021 году на них поступили свыше 1 тыс. студентов.

Школа анализа данных «Яндекса» приняла на обучение более 400 человек. Следующий набор стартует в апреле 2022 года.

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