РИАМО - 30 авг. Всероссийский фестиваль «Сыр. Пир. Мир» в Подмосковье посетили более 200 тыс. жителей и гостей региона. Это одно из центральных событий губернаторского проекта «Лето в Подмосковье», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В этом году фестиваль вышел за рамки гастрономического и впервые объединил туризм, сельское хозяйство, экономику и культуру.

«Это единственная ярмарка в стране такого масштаба, ставшая традиционной и так полюбившаяся и фермерам, и покупателям. Спасибо Андрею Юрьевичу Воробьеву за поддержку. Здесь все участники выставляются бесплатно. Для нас самое главное, чтобы фермер приехал и продал свою продукцию, - сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Она добавила, что по просьбе фермеров власти организовали вторую ярмарку - зимнюю, в Истре.

«В этом году она тоже будет, мы всех приглашаем», - сказала вице-губернатор. Фестиваль собрал около 400 фермеров из 54 регионов. Они продали более 130 т молочной продукции. Прежде всего это сыры - свежие, полутвердые, с плесенью, с корочкой, с добавками, козьи, овечьи. Всего - 500 сортов.

«Мы проводим фестиваль уже в 6-й раз и были приятно удивлены посещаемостью в этом году. Ярмарка прошла на ура! Теперь у нас есть год, чтобы еще больше улучшить производство, сварить новые сыры и встречать всех новой продукцией», - отметил идеолог и соорганизатор фестиваля, сыровар Олег Сирота.

Участник деловой программы Роскачество наградило производителя органического вина.

«Первый отечественный органический виноградник (крымское хозяйство Villa di Alma) Роскачество сертифицировало в апреле 2020 г. Теперь в России появилось и первое органическое российское вино от Павла Швеца. Это доказывает высокий уровень нашей винодельческой отрасли», - сказал руководитель ведомства Максим Протасов.

Отдельный шатер в этом году был отведен народным художественным промыслам и рукоделию. Их представили 34 производства, в том числе знаменитое на весь мир подмосковное Жостово.

«Мы привезли нашу самую красивую продукцию. А к фестивалю сделали еще серию подносов с изображением сыров, специальные подставки под сыр и вино, бокалы», - рассказал гендиректор Жостовской фабрики декоративной росписи Андрей Клемачев.

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