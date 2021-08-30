РИАМО - 30 авг. Детский и семейный психолог Олеся Покусаева объяснила, как поступить, если ребенка травят в школе. Подавленное состояние, нежелание идти на учебу и частые болезни могут указывать на буллинг в детском коллективе, сообщает Nation News.

«Проблема буллинга в том, что дети часто умалчивают о том, что происходит. Нужно очень внимательно относиться к тому, что говорят дети. В моей практике был случай, когда мама 2 года упорно не верила своему сыну, что над ним издевается учитель. Ребенок ушел в болезнь – он начал болеть каждые 2-3 недели», – сказала Покусаева.

В результате школьника привели к психологу, и она выяснила, что учитель действительно травил ребенка.

Эксперт объяснила, что буллинг нужно выявлять на начальных этапах. То, что в начальной школе будет относительно несложно исправить, в подростковом возрасте будет возможно разрешить значительно труднее.

«В начальной школе происходит распределение ролей между детьми, определение лидера в группе. Подобную ситуацию можно достаточно просто «разрулить» с помощью педагогов и психологов: проводятся групповые занятия на выявление конфликтов. Однако это возможно при условии, если проблема не затяжная и не длится, к примеру, 4-5 месяцев, когда ребенок уже стал изгоем», – пояснила психолог.

Как правило травля – коллективное дело. В таких случаях может хватить работы с лидером группы.

С подростками многие методы воздействия могут не дать результата. Если дело зашло далеко, ребенка лучше забрать из токсичной среды.

«В таких ситуациях ребенок находится в большом стрессе, и административные меры едва ли смогут решить проблему. При подростковом буллинге иногда легче перевести ребенка в другую школу и создать обстановку там», – отметила Покусаева.

Родителям необходимо внимательно следить за психологическим здоровьем своего ребенка. Не менее важно – выяснить причину травли. Именно с ней будет работать психолог.

Покусаева подчеркнула, что родители должны воспринимать слова школьников серьезно. Если возникло подозрение, что над ребенком издеваются, его лучше отвести к независимому психологу. Есть риск, что школьный специалист поддержит позицию администрации.

Психолог подчеркнула, что в ситуации с травлей скорость принятия решения играет решающую роль. Если ребенок в коллективе станет изгоем, исправлять ситуацию будет поздно.

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