РИАМО - 30 авг. Плановую поэтапную модернизацию мусорных контейнеров начнут в Подмосковье с 1 сентября. В рамках этой работы в населенных пунктах будут устанавливать контейнеры из переработанных пластиковых бутылок, сданных жителями в рамках раздельного сбора отходов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

В регионе ведется активная работа по установке контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

«В текущем году наибольшее количество контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов установлено в городских округах Щелково, Балашиха и Одинцовский», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Всего в Подмосковье установлено около 168,8 тыс. контейнеров нового образца, в том числе более 27 тыс. синих баков для сухих отходов и более 141 тыс. серых баков для смешанных отходов.

Модернизация сферы обращения с отходами призвана максимально снизить наносимый экологии ущерб. С запуском современных комплексов по переработке отходов и заводов по термической утилизации мусора у Подмосковья в ближайшие годы появится возможность сократить объем захоронения отходов до 5%. Таким образом, они практически не будут попадать в землю.

Новые удобные контейнеры

В сентябре в Московской области стартует модернизация контейнерного парка. Технологичные контейнеры, изготовленные из переработанных полимеров, будут иметь новый дизайн и удобный функционал. Их разработали по просьбам жителей, которым неудобно поднимать тяжелую крышку у контейнеров старого образца. Теперь легкую панель сможет отодвинуть даже ребенок.

Кроме того, на всех контейнерах будут нанесены информация о региональном операторе по обращению с ТКО и QR-код, ведущий на специальный инфоресурс.

Реформа сферы по обращению с твердыми коммунальными отходами стартовала в Подмосковье 1 января 2019 года. Благодаря раздельному сбору мусора уже более 3,3 млн т отсортированных отходов направлены на вторичную переработку напрямую.

В Подмосковье работают 10 высокотехнологичных комплексов по переработке отходов. Цель их работы - увеличить долю перерабатываемых отходов, что является одной из основных целей президентского проекта «Экология».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье внедрят новый стандарт качества мусорных баков и контейнерных площадок. По его словам, модернизация оборудования позволит содержать придомовые территории в чистоте.

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