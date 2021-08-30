РИАМО - 30 авг. В столице с начала 2021 года поженились более 2 тыс. пар во время традиционных выходных у отделов ЗАГС и Дворцов бракосочетания - в понедельники и воскресенья, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ежедневно пары могут узаконить свои отношения во Дворце бракосочетания №1, где с начала года заключили брак 1,2 тыс. пар, а также во Дворце бракосочетания №3, где поженились 800 пар.

Самыми популярными датами среди понедельников и воскресений стали 21.02.2021, 22.02.2021, 14.06.2021, 20.06.2021, 18.07.2021, 25.07.2021 и 01.08.2021. В эти дни новые семьи создали около 400 пар.

Также в воскресенья в красивые даты 21.02.21 и 08.08.21 около 40 пар молодоженов заключили брак в усадьбе Муравьевых-Апостолов.

«Для подачи заявления на заключение брака в воскресенье в усадьбе еще доступна красивая дата 12.12.21. Воскресенья и понедельники пользуются особой популярностью среди молодоженов именно в красивые даты», – сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

Во Дворце бракосочетания №1 прошло 65% от всех регистраций в понедельники и воскресенья. Он является самым популярным в Москве, там каждый год женятся более 5 тыс. пар.

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