РИАМО - 30 авг. На столичных дорогах в понедельник вечером фиксируют затруднения в движении транспорта на 8 баллов из 10 возможных, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки отмечаются на Третьем транспортном кольце, Садовом кольце и МКАД.

Сильнее всего загружены центральные улицы города. Очень плотное движение около станций метро Таганская, Октябрьская, Добрынинская.

К 20:00 прогнозируется снижение до 6 баллов. Полностью движение на дорогах нормализуется после 22:00.