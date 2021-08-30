РИАМО - 30 авг. В московском районе Царицыно передали под заселение первый дом по реновации, новоселье отметят свыше 140 семей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дом находится на Ереванской улице. Его уже ввели в эксплуатацию. Еще на 5 объектах продолжается стройка, 9 объектов проектируются.

До 2024 года в районе планируют расселить 18 домов. Всего планируется снести и расселить 141 жилой дом, где проживает 36 тысяч человек.

Уже подобрано 15 стартовых площадок. Там хотят построить 230,8 тыс. кв. м жилья.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что более 140 семей из дома 10, корпусов 1 и 2 на Ереванской улице начинают переезд в новостройку.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей.

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