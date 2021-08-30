РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 авг. Две новые электрозарядные станции для автомобилей установили в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

Одна из них расположена по адресу: улица Ленина, дом №28, вторая – у дома №1 по улице Игоря Мерлушкина в микрорайоне Изумрудные холмы. Теперь в округе без учета электрозарядных станций частных компаний функционирует 16 ЭЗС, установленных при поддержке министерства энергетики Московской области.

«Интерес жителей региона к экологичному транспорту растет, поэтому министерство готово всячески содействовать развитию электрозарядной инфраструктуры. До конца 2021 года в Московской области планируется установить 20 зарядных станций для транспорта нового поколения. Таким образом, в Подмосковье будет стоять 259 ЭЗС. Благодаря активному участию жителей, электрозарядная инфраструктура может стать привычным и легко узнаваемым элементом современной городской среды», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Все работы проводятся в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы в соответствии с подпрограммой «Развитие топливозаправочного комплекса».

Зарядки установлены в городских округах: Воскресенск, Балашиха, Видное, Домодедово, Дубна, Жуковский, Истра, Кашира, Клин, Котельники, Красногорск, Луховицы, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминск, Озеры, Пущино, Реутов, Серпухов, Фрязино, Химки и других.

Максимальная мощность отдельно стоящих зарядных станций 3,5-22кВт. Время зарядки – от 4 до 12 часов. Управление станцией осуществляется с помощью бесплатного мобильного приложения «Зарядки Мосэнергосбыт», размещенного на платформах Google Play и App Store. На конструкциях ЭЗС имеется подробная инструкция по установке мобильного приложения и использованию станции, а также номер телефона технической поддержки.