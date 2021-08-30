РИАМО - 30 авг. Кабинет компьютерной томографии начал работу в Домодедовской больнице, это уже второй кабинет для проведения КТ-исследований. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Аппарат закуплен по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение». Перед установкой нового аппарата в кабинете сделали ремонт.

«Наша задача – сделать диагностику качественной и доступной всем жителям Московской области», - сказала зампред правительства Подмосковья - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она отметила, что аппарат позволяет помогать больным с заболеванием легких, сосудов, эндокринологических, неврологических патологий.

«Что особенно важно – с помощью аппарата специалисты смогут своевременно выявлять онкологические патологии всех локализаций», - отметила Стригункова.

Благодаря компьютерной томографии можно делать цифровые изображения в 3D-формате с высоким разрешением, что важно для качественной диагностики и назначения дальнейшего лечения.

«Для меня, как жителя Домодедова очень удобно, что все обследования я могу пройти в одном месте. Достаточно получить направление терапевта и прийти в больницу», - рассказала жительница города Домодедово Татьяна Парфенова.

Компьютерную томографию смогут сделать жители Домодедова. Аппарат будет работать с 8:00 до 20:00 с понедельника по пятницу. Диагностика выполняется по назначению врача в рамках ОМС. Для работы на медицинской технике все специалисты прошли обучение. Кабинет компьютерной томографии расположен по адресу: г. Домодедово, ул. Пирогова, д. 9.