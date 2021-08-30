РИАМО - 30 авг. Новый компьютерный томограф поступил в Долгопрудненскую больницу, он позволит делать цифровые изображения в 3D-формате. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Компьютерный томограф закуплен по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение». Снимки делают с высоким разрешением. Это важно для качественной диагностики и назначения лечения.

«В городском округе Долгопрудный большое количество прикрепленных к нашим медицинским учреждениям жителей. Для того, чтобы повысить доступность диагностических исследований, мы продолжаем закупать современное оборудование в больницы Подмосковья. Для каждого жителя региона медицинская помощь должна быть доступной и качественной», - сказала заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

КТ позволит проводить исследования и помогать людям с заболеванием легких, сосудов, эндокринологических, неврологических патологий.

При этом аппарат позволяет выявлять онкологические патологии.

«Недавно переболела коронавирусом. Обследование понадобилось в рамках диспансеризации для учебного заведения. Теперь все обследования я могу пройти в одном месте и рядом с домом», - поделилась жительница города Долгопрудный Дарья Старотиторова.

КТ-исследования выполняются по назначению врача в рамках ОМС. Пройти диагностику смогут пациенты четырех поликлиник Долгопрудненской больницы. Для работы на медицинской технике все специалисты прошли обучение. Кабинет компьютерной томографии расположен по адресу: г. Долгопрудный, ул. Павлова, д.2, поликлиника №1, первый этаж.