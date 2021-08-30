РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 авг. Юная спортсменка из Люберец Софья Барышева завоевала бронзовую медаль на Всероссийском мемориальном турнире по настольному теннису памяти Сергея Шпраха. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Турнир состоялся в спортивном клубе «Топ-Спин» Видного с 27 по 29 августа, в нем поучаствовали около 200 мальчиков и девочек 2009 и 2011 годов рождения из Москвы, Московской, Калужской, Ивановской, Воронежской, Липецкой и других областей.

10-летняя спортсменка из Люберец Софья Барышева взяла бронзу на третьем этапе Всероссийского мемориального турнира по настольному теннису памяти Сергея Шпраха. Вдобавок к бронзовой медали Барышева заняла пятое место, поучаствовав в соревнованиях среди спортсменов 2009 г.р.

Барышева в своей возрастной категории входит в рейтинг 24 сильнейших спортсменов России.

Турнир проводится с целью показать спортивные навыки и повысить рейтинг участников.