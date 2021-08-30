РИАМО - 30 авг. Новую универсальную детскую площадку установили в Коломенском парке Мира в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Новый игровой комплекс площадью более 1000 квадратных метров размещен вблизи танцевальной площадки в парке Мира. Эскиз проекта был разработан с учетом самых популярных запросов жителей.

Комплекс включает в себя универсальную игровую площадку площадью 900 кв.м для детей от 3 до 16 лет, а также игровую песочницу для возрастной группы 0-7 лет площадью 150 кв.м. На площадке есть батут, тарзанки, карусели, горки, фигуры для лазания, балансир, игровые панели и качели.

Также обустроены скамейки, урны, ограждения и информационный стенд, выдержанные в едином стиле.

Коломенский парк Мира - одна из главных городских площадок для проведения культурных и спортивных событий, массовых праздников.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, в этом году в рамках проекта «Жилье и городская среда» обновят парковую инфраструктуру в 22 парках культуры и отдыха региона.