РИАМО - 30 авг. Похолодание ждет жителей Московского региона в первые выходные первого календарного месяца осени. А первые заморозки в Подмосковье возможны уже в ночь на 7 сентября, сообщается на сайте «Метеоновости».

7 сентября начнет интенсивно расти давление, прекратятся дожди, небо очистится от облаков, ветер успокоится и запустится процесс интенсивного выхолаживания приземного слоя воздуха в условиях ясной тихой ночи.

В 21 веке самые ранние заморозки сентября отмечались на северо-западе Подмосковья в районе Клина и Истры 3 сентября 20 лет назад, температура воздуха тогда опустилась до -1 градуса. В Черустях самая ранняя дата заморозков пришлась на 1 сентября 2010 года, когда воздух остыл до -0,5 градуса. 2 сентября 2012 года в Черустях температура понижалась до -1,4 градуса.

На западе региона самые ранние заморозки зафиксировали 11 сентября 2007 года, на севере Подмосковья - 12 сентября 2002 года. В Москве переход температуры через 0 в сторону отрицательных значений был отмечен 19 сентября 2005 года, тогда температура составила -0,2 градуса.

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