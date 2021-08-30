РИАМО - 30 авг. На портале «Активный гражданин» стартовало голосование за лучшую фотографию столичной зоны отдыха, благоустроенной по программе «Мой район». Она станет обложной лимитированного выпуска 10 тыс. карт «Тройка», сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Голосование за лучшую карточку будет длиться до 20 сентября.

Изображения прислали участники фотоконкурса «Карта «Тройка» — новые достопримечательности Москвы». Присоединиться к ним можно было с 11 по 23 августа.

В общей сложности конкурсанты прислали 497 снимков, 41 из которых представлен на суд москвичей.

По условиям, фотографии должны показать один из 12 благоустроенных объектов столицы: парк 850-летия Москвы, парк Северного речного вокзала, экотропа на ВДНХ, парк «Яуза», Овчинниковская набережная, парк у набережной реки Цыганки, набережная Марка Шагала.

Также среди конкурсантов есть зона отдыха у Нижнего Каменского пруда, Детский Черкизовский парк, аллея с фонарями-порталами на улице Свободы, парк на Симферопольском бульваре, парк в пойме реки Ивницы.

Ранее такое состязание уже проводилось в 2020 году. Тогда карту украсил парк «Ходынское поле», снятый Александром Любарским.

Как копить бонусы на карте «Тройка» и на что их можно потратить>>