РИАМО - 30 авг. Администрация городского округа Электрогорск подготовила программу празднования Дня города, торжественная часть праздника состоится в Доме культуры. 3 сентября здесь пройдут церемония награждения жителей округа и праздничный концерт, сообщает пресс-служба администрации округа.

4 сентября запланированы развлекательные и спортивные мероприятия на пяти площадках города. Так, на городском бульваре в 12:00 начнется праздничное шествие трудовых коллективов и общественных организаций. После этого состоится торжественная часть и праздничный концерт с участием солистов городского округа.

С 18:30 до 21:00 на городском бульваре будет проходить праздничная лотерея. Кроме того, в 19:00 будет представлено скрипичное и барабанное шоу, а также выступление двойников Фредди Меркьюри и Майкла Джексона. В 21:00 электрогорцев поздравит певец Хабиб, а в 22:00 будет запущен салют.

4 сентября около ФОК «Лидер» пройдут показательные выступления спортсменов и турнир по боксу, а на стадионе им. Р. Э. Классона – турнир по футболу.

На территории зоны отдыха «В гостях у сказки» пройдут ярмарка мастеров, книжный фримаркет и различные развлекательные мероприятия.