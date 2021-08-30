РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 авг. Пожар произошел в понедельник в жилом доме в микрорайоне Заря подмосковной Балашихи, спасатели в ходе тушения пожара вывели из горящей квартиры пожилую женщину с двумя внуками, сообщается на странице Ногинского территориального управления СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Пожар возник на кухне квартиры, расположенной на 5 этаже 9-этажного жилого дома.

«В момент возгорания в квартире находилась женщина 1948 года рождения со своими внуками. Увидев большое количество дыма и поняв, что пути эвакуации отрезаны, женщина закрылась с детьми на балконе и вызвала помощь», – сказал заместитель начальника Ногинского теруправления Александр Квашнев.

Он добавил, что прибыв на место пожара, огнеборцы оценили обстановку, провели разведку пожара, сформировали звенья газодымозащитной службы и совместно с сотрудниками Федеральной противопожарной службы и пожарным расчетом войсковой части №15681 приступили к эвакуации людей и ликвидации возгорания.

Поднявшись на 5-й этаж, работники противопожарно-спасательной службы при помощи аварийно-спасательного инструмента вскрыли дверь и, обнаружив на балконе женщину с детьми 2016 и 2011 годов рождения, надели на них спасательные устройства, подключенные к дыхательным аппаратам. Пожарные и спасатели вынесли детей на руках, вывели пожилую женщину из горящей квартиры и передали их бригаде скорой медицинской помощи.

Пожар был полностью ликвидирован в течение 45 минут.

«Благодаря оперативным и профессиональным действиям участников тушения пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. Всего из подъезда было эвакуировано 14 человек, никто из жителей не пострадал», – заключил Квашнев.