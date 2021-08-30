РИАМО - 30 авг. Электрогорск одержал победу в V Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды, данный проект будут реализовывать в 2022 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

На конкурсе муниципалитет представил проект благоустройства берега озера Стахановское. Он был признан лучшим в номинации «Малый город» с населением от 20 до 50 тыс. человек. В ходе реализации проекта в Электрогорске появится набережная с пляжной зоной и спусками к воде.

На набережной обустроят места для проведения мероприятий, прогулочные зоны и зоны для отдыха, установят детскую и спортивную площадки.

Кроме того, реализация проекта позволит улучшить доступность берегов озера и существующей зоны отдыха «В гостях у сказки».

«Хочу отметить, что проект разрабатывался опираясь, прежде всего, на историю города и конкретного места — его архитектурные решения отражают в себе особенности территории. Благоустройство проведут, сохранив природное своеобразие озера. Уверен, что благодаря большому количеству разных зон, набережная будет местом притяжения гостей всех возрастов и интересов», - отметил глава городского округа Сергей Дорофеев.

Победителей конкурса объявили в Нижнем Новгороде в рамках Всероссийского форума «Среда для жизни: город и вода». Подмосковье стало одним из лидеров по числу побед: из 13 заявок 6 победили.

«Конкурс – это большое подспорье для малых городов и исторических поселений, старт ему дал (президент РФ – ред.) Владимир Владимирович Путин в 2018 году в подмосковной Коломне. За эти три года уже 21 наш проект одержал победу, 10 из которых полностью реализованы. В нашем регионе 22 исторических города и 53 малых. Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев уделяет особое внимание их развитию», - отмечал ранее министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.