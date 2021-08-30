РИАМО - 27 авг. Скоро в Подмосковье начнется новый учебный год. В это время всегда на дорогах становится больше детей и возрастает риск ДТП с их участием. Взрослые обязательно должны подготовить детей к первым учебным дням, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Родителям младшеклассников нужно вместе с ребенком пройти его маршрут от дома до школы, объясняя и показывая, где можно безопасно перейти проезжую часть. Также нужно рассказать, как без проблем дойти до остановки общественного транспорта, на каких участках необходимо быть особенно осторожным.

«Родителям следует взять за правило ежедневно перед выходом из дома напоминать детям о правилах дорожного движения. Нужно разъяснять, как опасно звонить по мобильному телефону или играть в гаджетах при переходе дороги. Обеспечить безопасность юного пешехода в темное время помогут световозвращающие элементы. Чем больше их будет на одежде ребенка, тем заметнее он станет для водителей», — пояснил зампред правительства Московской области - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.

Если родители подвозят детей к школе на машине, нельзя забывать о специальных удерживающих устройствах, которые обязательно должны быть закреплены. Кроме того, важно обеспечивать безопасность школьника не только во время движения, но и при посадке и высадке из авто.

Водителям за рулем нельзя забывать, что на дороге в любой момент может появиться ребенок. Нужно быть особенно внимательным при движении в местах, где расположены школы, детские сады, спортивные площадки. Обязательно нужно снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам.

С начала 2021 года в Московской области в результате ДТП погибло 10 детей. Пострадало 364 ребенка, из них 139 — при переходе проезжей части.

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