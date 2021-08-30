РИАМО - 27 авг. Скоро в Подмосковье начнется новый учебный год. В это время всегда на дорогах становится больше детей и возрастает риск ДТП с их участием. Взрослые обязательно должны подготовить детей к первым учебным дням, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
Родителям младшеклассников нужно вместе с ребенком пройти его маршрут от дома до школы, объясняя и показывая, где можно безопасно перейти проезжую часть. Также нужно рассказать, как без проблем дойти до остановки общественного транспорта, на каких участках необходимо быть особенно осторожным.
Если родители подвозят детей к школе на машине, нельзя забывать о специальных удерживающих устройствах, которые обязательно должны быть закреплены. Кроме того, важно обеспечивать безопасность школьника не только во время движения, но и при посадке и высадке из авто.
Водителям за рулем нельзя забывать, что на дороге в любой момент может появиться ребенок. Нужно быть особенно внимательным при движении в местах, где расположены школы, детские сады, спортивные площадки. Обязательно нужно снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам.
С начала 2021 года в Московской области в результате ДТП погибло 10 детей. Пострадало 364 ребенка, из них 139 — при переходе проезжей части.
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