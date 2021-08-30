РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 авг. Три педагога из школ подмосковного Красногорска вошли в сотню лучших в Московской области по итогам прошлого учебного года, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Ежегодное собрание работников системы образования состоялось в МБОУ СОШ №18 в понедельник.

В работе августовской конференции приняли участие заместитель главы администрации Татьяна Квасникова, зампред окружного совета депутатов Виталий Левченко, председатель совета директоров ГК «Садовое кольцо» Сергей Колунов и представители всех образовательных учреждений Красногорска.

«192 медалиста, 18 стобалльников, 2 мультистобалльника, 3 педагога в топ-100 учителей Московской области – это не все победы за прошлый учебный год. При этом мы понимаем, что нехватка мест в детских садах и школах является большой проблемой. Мы работаем над этим. В этом году открыли 6 детских садов и 3 мини-сада. Ждем завершения строительства школ в Нахабине и Опалихе. На днях заложили капсулы времени в стройку 3 новых школ», – сказал глава муниципалитета Алексей Спасский.

В ходе мероприятия отличившимся педагогам вручили благодарности от администрации Красногорска, почетные грамоты и благодарственные письма Московской областной думы.