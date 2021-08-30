РИАМО - 30 авг. В Москве в районе дома №1 на улице Луганской Toyota сбила 11-летнего мальчика, переходившего дорогу по переходу на красный сигнал светофора, сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы.

Ребенок пересекал проезжую часть без взрослых. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил травмы, по предварительным данным у его сотрясение головного мозга и ушибы.

Пострадавшего доставили в одно из городских медучреждений.

В настоящее время сотрудники столичной Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.