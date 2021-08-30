РИАМО - 30 авг. В Серпуховском музее прошла презентация выставки современного искусства «Выставка-исследования (NULL)» о городской среде, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Мероприятие стало первой в Подмосковье выставкой современного искусства, проходящей в стенах классического музея.

К выставке подготовлена обширная параллельная программа. Cоздатели проекта исследовали городскую среду, соединили историю и современность, локальные места, культурные объекты, а также обратились к личным и коллективным воспоминаниям, мифологии. Целью авторов был рассказ о жизни отдельного человека через цепочку связей.

Все представленные экспонаты были специально созданы российскими художниками из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону.

До этого художники выставлялись на множестве разных площадок России, в Московском музее современного искусства и Государственном Дарвиновском музее.

Проект выставки реализуется на средства, полученные от стипендии губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Первым мероприятием в рамках выставки станет станет АRT-медиация с кураторами 4 сентября. Выставка будет работать до 7 ноября 2021 года.