РИАМО - 30 авг. Первые проекты строительства жилья в Подмосковье по новым стандартам планируют реализовать в Котельниках, Одинцовском и Ленинском округах, сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

«У нас уже есть первые три проекта. Это 10 жилых домов жилой застройки, которая полностью соответствует новым стандартам», - сказал Гордиенко в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

По словам Гордиенко, первые дома по современным стандартам возведут в рабочем поселке Заречье Одинцовского округа, а также в Ленинском округе и Котельниках.

Министр уточнил, что проект в Заречье получил разрешение на строительство. Сроки реализации - конец 2022 года. Разрешение на застройку в Ленинском округе планируют получить в ближайшие два месяца.

«Проект по новым стандартам в городском округе Котельники <…> был рассмотрен на архитектурной комиссии. Планируется к рассмотрению на Градостроительном совете. В случае одобрения начало строительства намечено на декабрь 2021 года», - сказал Гордиенко.

Новые стандарты жилищного строительства, принятые в Московской области, подразумевают комплексное благоустройство дворов, создание безбарьерной среды, отказ от мусоропроводов в пользу емкостей для раздельного сбора мусора, технологичную отделку фасадов и многое другое.

Ранее Гордиенко сообщил, что в регионе разработали 50 проектов жилой застройки по новым стандартам в 15 городских округах. На сегодняшний день эти проекты находятся на стадии согласования.