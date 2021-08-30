РИАМО - 30 авг. В подмосковных Мытищах суд арестовал 56-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей супруги, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 22 августа в частном доме в д. Еремино.

Во время распития спиртного между супругами произошел конфликт. Мужчина схватил нож и несколько раз ударил жену в грудь. Ранения оказались смертельными.

Подозреваемого оперативно задержали. На допросе мужчина дал признательные показания. В отношении него возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).