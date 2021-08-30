РИАМО - 30 авг. Лето 2021 года в столице оказалось на 2 месте по теплу, жарче было только в 2010 году, сообщается на сайте «Метеоновости».

Тогда аномалия температуры воздуха составляла +5,1 градуса.

Летом этого года средняя температура воздуха превышала норму на 3,8 градуса.

При этом за август в Москве выпало 139 мм осадков, что составляет 180% месячной нормы. Месячная норма - 77 мм.

Ранее синоптики сообщили, что в последний день лета, 31 августа, в столице и области могут пройти кратковременные дожди.

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