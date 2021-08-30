РИАМО - 30 авг. Стали известны 5 направлений для тем итогового сочинения 11-классников Подмосковья в новом учебном году. Оно станет допуском к сдаче ЕГЭ, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Для написания работы были предложены следующие направления: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека»; «Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?»; «Преступление и наказание – вечная тема»; «Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня»; «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина».

Будущим выпускникам надо быть внимательными, это лишь направления тем, а не сами темы предстоящего сочинения.

Итоговое сочинение выпускники будут писать в декабре. Оценивается оно по системе «зачет» и «незачет». Школьники с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе написать изложение.