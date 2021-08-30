РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 авг. Лучшим педагогам подмосковных Люберец вручили почетные знаки и грамоты в ходе педагогической конференции, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Традиционная августовская конференция прошла в понедельник в лицее №4.

«Дорогие педагоги, мы перед вами в долгу. Вы делаете большое и важное дело. Желаю творческого настроя для того, чтобы интересно обучать наших детей, а также крепкого здоровья - оно сейчас превыше всего», - сказал глава округа Владимир Ружицкий.

Он вручил выдающимися педагогам почетный знак главы Люберец, грамоты и благодарственные письма. Также учителей наградил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. Он тоже поздравил педагогов и пожелал им удачи в новом учебном году.

«В этом году у нас очень много первоклассников. Они придут в школу со стремлением учиться, получать знания, и очень важно донести до них всю необходимость обучения, привить любовь к школе», - отметил Терюшков.

Также педагогов наградили знаками Мособлдумы «За труды» и почетными грамотами депутаты Мособлдумы Игорь Коханый и Дмитрий Дениско.