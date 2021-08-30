РИАМО - 30 авг. Пожарные ликвидировали возгорание на подземной парковке столичного бизнес-центра «Президент плаза». Площадь пожара составила 15 погонных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 15:20, а в 16:20 огонь уже был потушен.

По информации спасателей, на минус 4 этаже 17-этажного бизнес-центра, расположенного по адресу: Кутузовский проспект, дом №32, корпус 1, загорелась обшивка труб и утеплитель.

Администрация объекта заявила, что все люди эвакуировались из здания еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений.