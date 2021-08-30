РИАМО - 30 авг. За 15 лет существования всероссийская акция «Волна здоровья» помогла тысячам детей, а десятки тысяч профильных специалистов смогли пройти обучающие семинары, сообщил врач-кардиохирург, академик РАН, главный внештатный специалист - сердечно-сосудистый хирург Минздрава России Лео Бокерия.

«Сегодня мы отмечаем 15-ю акцию «Волна здоровья». <…> Самое главное, что «Волна здоровья» доказала свою актуальность и право на существование, она расширяется. <…> Сейчас это многопрофильная клиника, я имею в виду теплоход, который отправится. Обычно в этой акции участвуют 6-8 федеральных медицинских центров. На сегодня в рамках «Волны здоровья» получили консультации и пролечены тысячи детей с разными заболеваниями», — сказал Бокерия на пресс-конференции, посвященной старту акции.

Он добавил, что десятки тысяч специалистов приняли участие в обучающих семинарах и мастер-классах, при этом сотни тысяч людей поучаствовали в фестивалях здорового образа жизни.

«На «Волне здоровья» традиционно будут проводиться консультации детей. Помимо медицинской части пройдут конференции, семинары и фестиваль здорового образа жизни», — отметил Бокерия.

Специалист подчеркнул, что в рамках акции пройдет презентация двух проектов «Лиги здоровья нации» — «Человек идущий» и «Здоровый муниципалитет».

Юбилейная акция «Волна здоровья» представляет собой теплоходный тур с участием ведущих специалистов-медиков. Одна из главных целей акции — это помощь детям с различными заболеваниями. Акция пройдет с 5 по 13 сентября по рекам Волге и Каме. Все обследования проводятся бесплатно.