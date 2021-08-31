Новые правила перевозки животных на поезде: что изменится с 1 сентября

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В основном изменения затронут перевозку сельскохозяйственных и цирковых животных, например, коров, овец, лошадей. Их по-прежнему будут транспортировать как грузы, но ответственность перевозчиков за них возрастет.

Перевозку же мелких домашних животных, собак и птиц в пассажирских поездах регулирует другой документ, а именно правила, утвержденные приказом Минтранса № 473 (они были введены еще в 2013 году). То есть для лиц, перевозящих, например, кошек, собак или попугайчиков, ничего не изменится, поясняет юрист Европейской юридической службы Сергей Болотин. Для путешествия с домашним питомцем все так же требуется ветеринарный сертификат и ветеринарное свидетельство, а перевозка оплачивается по тарифам, установленным РЖД.

«Животных не кормить!» – а что такого?>>