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  2. Новые правила перевозки животных на поезде: что изменится с 1 сентября
Шпаргалки

Новые правила перевозки животных на поезде: что изменится с 1 сентября

Каких животных коснутся изменения и в чем суть нововведений, РИАМО рассказали эксперты.
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
1

Новый приказ

© РИАМО,   Александр Манзюк

Начиная с 1 сентября вступает в силу новый приказ министерства транспорта от 19 октября 2020 года № 427 «Правила перевозок железнодорожным транспортом животных». До 1 сентября 2021 года действовал старый приказ от 18 июня 2003 года № 35 «Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом животных», говорит Виктор Миронов, управляющий директор правовой консультационной группы «ТИМ».

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2

Каких животных коснутся нововведения

© РИАМО,   Александр Кожохин

В основном изменения затронут перевозку сельскохозяйственных и цирковых животных, например, коров, овец, лошадей. Их по-прежнему будут транспортировать как грузы, но ответственность перевозчиков за них возрастет.

Перевозку же мелких домашних животных, собак и птиц в пассажирских поездах регулирует другой документ, а именно правила, утвержденные приказом Минтранса № 473 (они были введены еще в 2013 году). То есть для лиц, перевозящих, например, кошек, собак или попугайчиков, ничего не изменится, поясняет юрист Европейской юридической службы Сергей Болотин. Для путешествия с домашним питомцем все так же требуется ветеринарный сертификат и ветеринарное свидетельство, а перевозка оплачивается по тарифам, установленным РЖД.

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3

Изменения в документации

  сайт мэра Москвы

В приказе Минтранса № 427 указано, что теперь при перевозке животных будут принимать электронные версии сопроводительных документов согласно приказу Минсельхоза от 27 декабря 2016 года № 589. При оформлении документов в электронном виде грузоотправитель должен указать в накладной номер ветеринарного сопроводительного документа или соответствующий ему двумерный матричный штриховой код. В приказе № 35 речь шла исключительно о бумажных документах.

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Требования к вагонам

© Фото,   Россельхознадзор Московской области

С 1 сентября для перевозки животных будут использовать технически исправные грузовые вагоны, подходящие для перевозки таких животных. Раньше подобных требований не было. Говорилось лишь, что вагоны должны быть промыты, а в ряде случаев и продезинфицированы, а пригодность их определялась «грузоотправителем совместно с ветеринарным врачом Госветнадзора».

5

Организация подстилки, кормления и водопоя

© Фото,Фотобанк Московской области, Ксения Сидорова

Если раньше перечень станций, на которых животных должны были поить, устанавливался владельцем инфраструктуры, то теперь ответственность за это несет перевозчик, рассказал Виктор Миронов.

А вот ряд других требований остался неизменным. Так, согласно пояснениям Ольги Липкиной, юриста юридической компании «Байбородин и партнеры», грузоотправитель по-прежнему обязан обеспечить зверей подходящими кормами, емкостями для запаса воды, а также подстилкой на весь путь следования с учетом установленных сроков перевозки и двухдневного запаса. Если на улице холоднее минус 15 градусов, животных по-прежнему нельзя кормить жомом, бардой и силосом. Зерновой корм (овес, мука, отруби и комбикорм) нужно паковать в мешки, а сено и солому — в тюки. К тому же проводник должен иметь дополнительные емкости с запасом воды на случай непредвиденной задержки вагонов с животными в пути следования.

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Уведомление по прибытии

С момента прибытия вагонов с животными до уведомления грузополучателя и должностного лица ветнадзора может пройти не более двух часов. Ранее этот срок не оговаривали.

7

Оценка экспертов

© РИАМО,   Александр Кожохин

По мнению Виктора Миронова, благодаря изменениям условия перевозки животных улучшились, как и увеличилась ответственность их перевозчиков и отправителей. Прежний же приказ устарел, ведь появились новые законодательные и нормативно-правовые акты о защите животных.

Положительно оценивает новые правила и Андрей Завертяев, юрист цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив «Инициатор». «У владельцев живого груза появилось больше гарантий, что животные доедут до пункта назначения в целости и сохранности, не оставшись без ветеринарной помощи. Ранее подобные перевозки, к сожалению, были подобны лотерее. В этом плане Россия перенимает опыт Запада», — уверен эксперт.

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