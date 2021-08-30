РИАМО - 30 авг. Посетителей столичного бизнес-центра «Президент плаза», который располагается по адресу: Кутузовский проспект, дом 32, корпус 1, эвакуировали после возгорание на подземном паркинге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

По данным СМИ, центр покинули 10 тыс. человек. Парковка находится на на минус 4-м этаже.

Заявка о пожаре в 17-ти этажном административном здании поступила в 15:20. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Со слов администрации центра, люди покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений.