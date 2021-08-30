РИАМО - 30 авг. Власти должны информировать жителей Подмосковья о сроках переселения по программе реновации, а также рассказывать, что представляет собой новое жилье. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами округов.

«Ветхие дома безнадежно устарели. По программе реновации мы тоже должны двигаться очень грамотно. Грамотно - это значит объяснять людям, куда они переезжают, какие квартиры, когда. Все эти нюансы требуют большой коммуникации. Прошу вас ее обеспечивать», - сказал Воробьев.

Дома в рамках реновации будут возводить по современным стандартам жилищного строительства, принятым в Подмосковье. Они включают создание безбарьерной среды, технологичных фасадов, комплексное благоустройство территории.

Переселенцы получат квартиры с отделкой комфорт-класса. В новостройках не будет мусоропроводов, зато организуют колясочные зоны.