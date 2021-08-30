РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 авг. В сельскохозяйственной микропереписи приняло участие 2 081 личное подсобное хозяйство, расположенное на территории Люберец. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Таким образом, все личные подсобные хозяйства округа приняли участие в сельскохозяйственной микропереписи. В том числе переписчики обошли все СНТ.
За счет использования новых цифровых технологий обработка данных сельхозпереписи пройдет вдвое быстрее, чем раньше. Оперативные итоги объявят в ноябре 2021 года, окончательные - в 2022 году.
По итогам переписи будут представлены полные данные о посевных площадях и поголовье скота в целом по стране и регионам по состоянию на 1 августа 2021 года.
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