РИАМО - 30 авг. Все образовательные учреждения Москвы обеспечены сотрудниками охранных организаций, которые регулярно проходят обучение, а также камерами видеонаблюдения, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Организации безопасности образовательных учреждений мы уделяем большое внимание. Практически все здания образовательных учреждений оснащены системой автоматического контроля прохода через турникеты. Войти в школу можно, только приложив специальную карточку. Каждый пункт прохода в школу обеспечен необходимым сотрудником охраны, который постоянно проходит тренинги. Их (пунктов охраны - ред.) более 5 тыс.», — сказала Ракова.

Она отметила, что каждый школьный пункт охраны обеспечен специальной кнопкой для экстренного вызова наряда полиции.



«Образовательные учреждения оснащены более 40 тыс. камер видеонаблюдения, все они выведены на пульт охраны», — заключила Ракова.

Ранее Ракова сообщала, что для начала обучения в школе или посещения детского сада детям не нужно делать ПЦР-тест. При этом учеников с признаками ОРВИ и контактировавших с Covid-пациентами к очному обучению не допустят.