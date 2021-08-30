РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 авг. Глава Люберец Владимир Ружицкий наградил председателя совета депутатов Сергея Антонова высшей наградой городского округа - знаком отличия «За заслуги перед городским округом Люберцы». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сергей Николаевич, для нас всех вы - ориентир, каким образом нужно относиться к семье, друзьям и работе. Вы много раз избирались депутатом в совет депутатов и Люберецкого района, и городского округа Люберцы», - сказал Ружицкий.

Он поблагодарил Антонова за работу, которую тот на протяжении многих лет ведет на посту председателя совета депутатов Люберец.

«Желаю вам и дальше продолжать работать на этой ниве - службе на благо городского округа Люберцы. Здоровья вам, вашим близким! Спасибо за ваш труд!» - заключил Ружицкий.