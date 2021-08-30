РИАМО - 30 авг. Три человека пострадали в ДТП с участием мотоцикла, кареты скорой помощи и 4 легковых автомобилей на пересечении улиц Профсоюзная и Обручева, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Автомобиль скорой помощи двигался на запрещающий сигнал светофора по улице Обручева, водитель мотоцикла следовал со стороны Профсоюзной улицы, столкновение произошло на перекрестке. От столкновения карету скорой отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась еще с 4 автомобилями.

В результате аварии пострадали трое, их госпитализировали. У фельдшера диагностировали перелом костей таза, у водителя скорой помощи - перелом шейных позвонков, мотоциклист был доставлен в медучреждение с переломом пальца руки.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего.