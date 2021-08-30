РИАМО - 30 авг. Более 50% старшеклассников Москвы выбрали предпрофессиональные классы. Это инженерные, академические, медицинские, кадетские и IT направления, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день в предпрофессиональных классах учится более 50% ребят в старших классах», - сказала Ракова.

Она отметила, что в 2021 году в столице открывают предпринимательские классы. Для их учеников занятия и мастер-классы будут проводить крупные бизнесмены.

«Такие классы позволяют сделать более осознанный выбор, чтобы не ошибиться в профессии», - заключила Ракова.