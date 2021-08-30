РИАМО - 30 авг. Стартовые площадки для строительства жилья в рамках программы реновации подбирают в 24 муниципальных образованиях Подмосковья. Программа подразумевает создание комфортной жилой среды, сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

«На сегодняшний день мы в 24 муниципальных образованиях ведем работы по определению стартовых площадок под жилищное строительство в рамках программы реновации», - сказал Гордиенко в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Гордиенко добавил, что при строительстве домов по реновации будут применять современные стандарты. Обязательные элементы - это безбарьерная среда, технологичные фасады домов, благоустроенная территория. Также стандарты содержат запрет на мусоропроводы в новостройках.

Квартиры для переселения жителей в рамках реновации будут сдавать с отделкой комфорт-класса, с металлическими дверями и энергоэффективными окнами.

По словам Гордиенко, цель программы реновации - не только снос ветхих и строительство новых домов. Программа подразумевает создание комфортной жилой среды. При реализации проектов застройщики будут использовать новые стандарты жилищного строительства.

Гордиенко добавил, что кварталы реновации должны быть обеспечены точками притяжения: парками, скверами, досуговыми, торгово-развлекательными комплексами, спортивными клубами.

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