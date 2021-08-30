РИАМО - 30 авг. Дети смогут пойти в столичные школы и детские сады 1 сентября без ПЦР-тестов, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



«ПЦР-тесты ни в школы, ни в детские сады, ни в техникумы перед 1 сентября не нужны. Однако напомню, что дети с признаками ОРВИ допущены (к занятиям - ред.) не будут», — сказала Ракова.

Она отметила, что также в школы не пустят детей, которые проживают с пациентами, больными коронавирусной инфекцией. Информация о таких контактах подгружается к системе автоматически.

Ранее Ракова сообщала, что ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице на сегодня является стабильно благоприятной. Благодаря массовой вакцинации сотрудников системы образования Москвы обучение в новом учебном году стартует в очном режиме.

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