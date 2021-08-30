РИАМО - 30 авг. В Москве к 2024 году планируют полностью побороть дефицит мест в школах и детских садах, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

«В этом году мы вводим дополнительно 23 здания школы и 19 новых зданий детских садов. А в 2022-2023 годах предполагается построить 82 новых здания школ и 102 новых детских сада <...> все желающие будут удовлетворены местами в школах и детских садах», - сказала Ракова.

Она отметила, что это значительно повысит качество обучения.

«У нас на сегодняшний день 95% детей идут в школу в своем районе, при чем более 60% идут в ту школу, дошкольное подразделение которой они посещали», - заключила Ракова.