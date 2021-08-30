РИАМО - 30 авг. За 9 лет с момента присоединения новых территорий к столице в школах новой Москвы создали более 26 тыс. мест для учащихся, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

9 лет назад на новых территориях работало 56 детсадов на 10 тыс. мест, а также и 39 школ на 23 тыс. мест. Всего - 95 образовательных объектов.

«К сентябрю 2021 года количество построенных объектов образования приблизится к 100: 66 садиков на 14,3 тыс. мест и 32 школы на 26,7 тыс. мест», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что благодаря этому вырастет расчетная мощность детсадов в 2,7 раза, а школ – в 2,3 раза с момента присоединения территорий.

Бочкарев подчеркнул, что на этот год мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу к сентябрю построить 24 объекта – 12 детских садов и 12 школ. Уже завершили 17 объектов, среди которых 11 детсадов и 5 школ. Еще 7 объектов введут в ближайшее время – это 2 детсада и 5 школ.

«Таким образом, задача по строительству объектов образования в новой Москве будет выполнена», – резюмировал заммера.

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин подчеркнул, что создание соцобъектов в новой Москве находится на особом контроле рабочей группы «Развитие ТиНАО: гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры». Он отметил, что результаты решений рабочей группы помогут значительно ускорить темпы роста соцсферы на территориях. Это позволит выходить на более высокие стандарты качества жизни.

«Благодаря рабочей группе нам уже удалось ускорить строительство порядка 20 социальных объектов. Для защиты интересов местных жителей мы продолжим держать на контроле реализацию социально важных проектов и совместно с жителями следить, чтобы все работы велись согласно графику», – сказал Саблин.

Сергей Собянин побывал в новой школе в поселке Коммунарка. Там будут учиться 1,1 тыс. ребят. Школа большая и оснащена спортзалом и актовым залом, современной лабораторией, медиаклассом и другим.

«Это не здание второго-третьего уровня, а первоклассная современная школа – одна из лучших. Так что надеюсь, что дети и педагоги по достоинству оценят ее», – отметил Собянин.