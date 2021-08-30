РИАМО - 30 авг. За неделю теоретический экзамен по знаниям ПДД в Москве сдали лишь 189 из 407 человек, ранее лишенных права управления транспортными средствами, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Всего за прошедшую неделю экзаменационными подразделениями ГИБДД проведено более 10 тыс. экзаменов на право управления транспортным средством.

При этом с первого раза теоретическую часть экзамена сдали 1 857 человек (40%), а практическую – 961 человек (17%).

На минувшей неделе на территории столицы зарегистрировали 195 ДТП, в которых 218 человек получили ранения различной степени тяжести и 4 человека погибли. Большая часть ДТП происходит из-за несоблюдения правил дорожного движения.

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