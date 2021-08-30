РИАМО - 30 авг. Родители смогут отдать своих малышей в более раннем возрасте в детские сады 110 районов столицы, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С 1 сентября московские детские сады будут принимать детей с 2 лет и 2 месяцев. <...> Воспользоваться этой возможностью могут родители 110 районов Москвы», - сказала Ракова.

Она отметила, что возможность пойти в детский сад появилась у 15 тыс. малышей.

«В 19 районах, увы, такой возможности нет. В первую очередь, это территория новой Москвы и районы, где идет активная застройка», - заключила Ракова.