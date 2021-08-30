РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 авг. Кинопоказ под открытым небом состоялся в парке «Пехорка» подмосковной Балашихи в рамках ежегодной акции «Ночь кино», всего за лето в горокруге провели более 15 киносеансов, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В последнюю субботу лета зрители посмотрели три современные картины: «Огонь» Алексея Нужного, «Конек-горбунок» Олега Погодина и «Пальму» Александра Домогарова младшего. Сеанс начался в 20:00 и завершился в 01:30. Среди зрителей было много семей с детьми — именно с таким расчетом и подбирались картины для показа.

«Был перерыв, связанный с пандемией, поэтому кинопоказы под открытым небом были отменены. Но в этом году мы возобновили работу, провели 17 кинопоказов за лето. Эти фильмы для просмотра выбрали в социальных сетях сами жители. Выбор удачный, кинокартины по-настоящему интересные, приключенческие, для всех возрастов», — сказала заместитель по культурно-массовому досугу дирекции парков Балашихи Александра Лелифановска.

28 августа на закрытии сезона летних кинопоказов многие зрители смотрели кино под открытым небом впервые.

«К просмотру мы готовились, приехали заранее, чтобы не опоздать. Увиденное на экране нас очень впечатлило. Просмотр лучших фильмов на свежем воздухе — это всегда незабываемо!» — отметила жительница Балашихи Ольга Рядова.

Всероссийская акция «Ночь кино» приурочена ко Дню Российского кино, который отмечают 27 августа. Показ позволяет бесплатно посмотреть лучшие отечественные фильмы и ознакомиться с творчеством современных режиссеров.